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В Хабаровском крае подлодка провела стрельбу ракетой «Калибр»

На тактическом поле в Хабаровском крае российская подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» поразила назначенную цель на тактическом поле «Сюркум».

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