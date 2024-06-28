Елимай – Жетысу: прогноз на матч 30 июня 2024 года, Чемпионат Казахстана

Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Прогноз на матч Елимай – Жетысу, 30 июня 2024 Дата: 30 июня 2024Место проведения: Stadion Spartak Елимай Главный тренер: Андрей Карпович Результат прошлой игры: Туран – Елимай 2:2 Турнирное положение: 11 игр, 4 победы, 6 ничьих, 1 поражение, 18 очков, 4 место Лучший бомбардир: Рожерио Шина (3 гола в 13 матчах) Последние 5 игр: Туран – Елимай, 2:2 Елимай – Актобе, 2:1 Елимай – Актобе, 2:2 Кызыл-Жар – Елимай, 1:1 Актобе – Елимай, 2:0 Статистика: Забитые голы: 7 Пропущенные голы: 8 Жетысу Главный тренер: Кайрат Нурдаулетов Результат прошлой игры: Жетысу – Кайсар 1:2 Турнирное положение: 11 игр, 4 победы, 3 ничьи, 4 поражения, 15 очков, 9 место Лучший бомбардир: Серикжан Мужиков (3 гола в 11 матчах) Последние 5 игр: Жетысу – Кайсар, 1:2 Жетысу – Женис, 2:2 Ордабасы – Жетысу, 3:1 Жетысу – Кызыл-Жар, 0:0 Туран – Жетысу, 2:3 Статистика: Забитые голы: 7 Пропущенные голы: 9 Прогноз Учитывая, что обе команды часто пропускают и забивают в своих последних играх, а также текущую форму и турнирное положение, можно ожидать, что обе команды найдут свой путь к воротам соперника.