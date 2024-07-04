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Царьград

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"Искандеры" третий день кошмарят "важнейший аэродром". Выжившие солдаты про "максимальный ужас". Forbes подтвердил – "потери невосполнимы"

"Искандеры" третий день кошмарят "важнейший аэродром". Выжившие солдаты про "максимальный ужас". Forbes подтвердил – "потери невосполнимы"

ОТРК "Искандер" три дня подряд бил по "важнейшему аэродрому" Украины – в итоге сами военнослужащие, из числа выживших, подтвердили, что это настоящая катастрофа: "Максимальный ужас".

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