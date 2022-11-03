Посол Лабецкий спрогнозировал отношение нового президента Бразилии к антироссийским санкциям

Посол Российской Федерации Алексей Лабецкий заявил в беседе с РИА Новости, что Бразилия во время правления нового президента Луле да Силве останется на позиции неприятия односторонних санкций, которые вводятся западными странами против России.
Посол Российской Федерации Алексей Лабецкий заявил в беседе с РИА Новости, что Бразилия во время правления нового президента Луле да Силве останется на позиции неприятия односторонних санкций, которые вводятся западными странами против России.
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