В Петербурге «Комплекс зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова» будет включен в реестр объектов культурного наследия

Он расположен на Кадетской линии Васильевского Острова Комиссия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга рассмотрела заявление о внесении в реестр объекта «Комплекс зданий Государственного оптического института имени С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии