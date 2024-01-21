Глобальные перевозчики нефти готовятся к долгосрочным вызовам в судоходстве Красного моря Татьяна МарковаНефтяной сектор засвидетельствовал увеличение потока танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, арендованных для направления своих рейсов в Азию, отходя от традиционного пути в Европу.
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