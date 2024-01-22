Для пациентов с хроническими заболеваниями из Некрасовки подготовили видеообращение

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников создал видеообращение для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и игнорирующими предписания врачей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии