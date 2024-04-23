Нет застывших форм. Виктор Томенко – о зарплатах, команде и числе военных в зоне СВО

В большом интервью глава региона заверил, что потолок зарплат в крае не пробит Рынок труда в Алтайском крае превратился в рынок соискателя – несмотря на рост зарплат, предприятия региона продолжают испытывать кадровый кризис.
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