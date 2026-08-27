ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

278 подписчиков

Додик сообщил о планах посетить Москву в конце сентября

Додик сообщил о планах посетить Москву в конце сентября

Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик 27 августа сообщил, что планирует посетить Москву в конце сентября и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии