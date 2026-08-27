Додик сообщил о планах посетить Москву в конце сентября

Председатель ведущей политической партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик 27 августа сообщил, что планирует посетить Москву в конце сентября и рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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