Губернатор Приморья раскрыл содержание закрытой встречи с Путиным

На закрытой встрече с президентом России Владимиром Путиным после Совета по нацпроектам обсуждали развитие регионов и спортивных объектов, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в кулуарах ВЭФ.
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