Новак объявил о стабилизации импорта топлива в России

Вице-премьер Александр Новак сообщил о стабилизации поставок топлива в России. Импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина продолжается, а внутренний рынок получает дополнительные объемы с НПЗ, вышедших из ремонта.
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