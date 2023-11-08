Экс-игрок Погребняк признался, что не верит в чемпионство "Спартака" в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, который в своей клубной карьере выступал за московский "Спартак", заявил, что не верит в то, что в нынешнем сезоне красно-белые сумеют побороться за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).