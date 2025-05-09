Переносимся на площадь Александра Невского. Здесь одна из точек досмотра, через которую можно попасть в колонну «Бессмертного полка».
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Переносимся на площадь Александра Невского. Здесь одна из точек досмотра, через которую можно попасть в колонну «Бессмертного полка».