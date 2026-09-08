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Твой континент

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Прокуратура добилась 100 тыс. рублей компенсации за газификацию пенсионерке из Тавды

Жительница Тавды, пенсионерка 1960 года рождения, обратилась в прокуратуру после того, как ей отказали в компенсации затрат на газификацию дома.

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