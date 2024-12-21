На том же «рекордном» уровне: за этот год «Астрводоканал» уже ликвидировал более 13,5 тыс. засоров

А также устранил 33 провала и заменил более 800 метров самотечной и напорной канализации. Как сообщила пресс-служба «Астрводоканала», за 11 месяцев текущего года специалистами муниципального предприятия ликвидировано свыше 13,5 тысяч засоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии