Аналитик заявил о возможных неудобствах из-за запрета звонков в мессенджерах

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА, заявил, что возможный запрет звонков в мессенджерах из-за мошенников может вызвать неудобства как граждан, так и у бизнеса.