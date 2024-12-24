Аналитик заявил о возможных неудобствах из-за запрета звонков в мессенджерах

Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО ЦИКАДА, заявил, что возможный запрет звонков в мессенджерах из-за мошенников может вызвать неудобства как граждан, так и у бизнеса.
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