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«Ведёт себя как театральный деятель»: почему Кордобу подвергли обструкции за симуляцию в матче с «Акроном»

«Ведёт себя как театральный деятель»: почему Кордобу подвергли обструкции за симуляцию в матче с «Акроном»

Джона Кордобу раскритиковали за симуляцию в матче РПЛ с «Акроном». Во втором тайме он упал на газон после касания Виталия Гудиева и лежал почти четыре минуты.

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