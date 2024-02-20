Николай Иванович Веселовский русский археолог, который нашел золотые курганы в Адыгее

12 ноября исполняется 175 лет со дня рождения всемирно известного археолога, автора наиболее выдающихся открытий российской археологии конца XIX - начала XX веков - Николая Ивановича Веселовского (1848-1918), многие годы посвятившего раскопкам в Кубанской области.
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