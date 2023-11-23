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Wall Street Journal: Правительству ФРГ приходится выбирать между благополучием своих граждан и Украиной

Wall Street Journal: Правительству ФРГ приходится выбирать между благополучием своих граждан и Украиной

Правительства европейских стран продолжают тратить немалые средства на Украину, несмотря на существенные проблемы в экономиках своих стран.

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