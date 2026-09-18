Сити нашёл средство деградации и истребления человечества до 250 миллионов рабов 6000 семей - ИИ!

СЕКТАНТЫ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ: КТО НАВЯЗЫВАЕТ ВЛАСТЬ ИИ▪️Достаточно ли будет выдернуть шнур из розетки, чтобы предотвратить опасное вмешательство ИИ в работу объектов критической инфраструктуры▪️Как научить школьников пользоваться нейросетями как помощниками в поиске информации, но не перекладывать на ИИ выполнение учебных задач▪️Что такое цифровой тоталитаризм и как владельцы алгоритмов навязывают модели поведения различным социальным группам в обществе▪️Почему государство должно взять на себя контроль за тем, чтобы искусственный интеллект был эффективным помощником, но не принимал решения за человека▪️Начнут ли андроиды требовать особых прав в условиях сосуществования с человеком.