В TikTok снова новый завирусился необычный рецепт.

Салат из огурцов с рыбой, соевым соусом и кунжутным маслом – звучит интересно, не правда ли? Это блюдо можно легко приготовить во время диеты, не беспокоясь о высокой калорийности или возможном вздутии живота (читайте также: «Салаты для похудения: 6 идеальных летних рецептов»).
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