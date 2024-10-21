В TikTok снова новый завирусился необычный рецепт.

﻿﻿Салат из огурцов с рыбой, соевым соусом и кунжутным маслом – звучит интересно, не правда ли? Это блюдо можно легко приготовить во время диеты, не беспокоясь о высокой калорийности или возможном вздутии живота (читайте также: «Салаты для похудения: 6 идеальных летних рецептов»).