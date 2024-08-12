Олимпиада мимикрирует в Дьяволиаду?

Автор: АМАРАНТ "Это уже не позор, это кощунство!" Христиане обомлели, узрев логотип закрытия Игр. А точнее - игрищ! Найдите 10 отличий! Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы.