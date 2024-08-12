Олимпиада мимикрирует в Дьяволиаду?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Автор:  АМАРАНТ "Это уже не позор, это кощунство!" Христиане обомлели, узрев логотип закрытия Игр. А точнее - игрищ! Найдите 10 отличий! Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы.

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