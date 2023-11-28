Сценаристу Калашову грозит до пяти лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Сценаристу Вадиму Калашову может грозить наказание по статье о дискредитации ВС России."Будучи администратором своего собственного сообщества в соцсетях, он размещал негативные посты о российских бойцах, нередко оскорбляя их", - сообщил источник РЕН ТВ.
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