Сценаристу Калашову грозит до пяти лет колонии за дискредитацию ВС РФ

Сценаристу Вадиму Калашову может грозить наказание по статье о дискредитации ВС России."Будучи администратором своего собственного сообщества в соцсетях, он размещал негативные посты о российских бойцах, нередко оскорбляя их", - сообщил источник РЕН ТВ.