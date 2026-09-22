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СВР: Евросоюз хочет украсть российские замороженные активы до 2027 года

СВР: Евросоюз хочет украсть российские замороженные активы до 2027 года

РЕН ТВ В Евросоюзе разрабатывают план по созданию новой наднациональной структуры, куда можно было бы перепрятать замороженные российские активы, выведя их из-под юрисдикции бельгийского депозитария Euroclear.

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