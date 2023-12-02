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У «Ньюкасла» 14 ударов по воротам «МЮ» в 1-м тайме – против двух

У «Ньюкасла» 14 ударов по воротам «МЮ» в 1-м тайме – против двух

Команда Эдди Хау нанесла 14 ударов за первую половину игры 14-го тура АПЛ. Дважды она попала в створ, но счет открыть не смогла.

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