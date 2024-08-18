Война - это инструмент достижения цели

Если мы говорим о том, что противостояние, в котором мы находимся, носит глубинный, смысловой характер, и от результата этого противостояния зависит быть нам или не быть, как государству-цивилизации, как народу со своим уникальным духовным укладом, то война служит цели сохранения нас, как редкого явления в этом безумном мире.