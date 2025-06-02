Алабай напал на 70-летнюю женщину в Приморье

Алабай напал на 70-летнюю женщину в Приморском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."В селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю пенсионерку", – говорится в сообщении в телеграм-канале.
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