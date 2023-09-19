Global Look Press via ZUMA Press/Siryk Anatolii Украинское Минкультуры предложило отказаться от использования российских шрифтов, например, шрифта "Ижица", разработанного на основе древнеславянской письменности, и производных от него.
На Украине захотели отказаться от российских шрифтов
Комментарии
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В
Воробей
Правильно! А лучше вообще перейти на латиницу!
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14 час.
лл
лина любимцева
Западэнськое жЫдо-бандэрье ЖЖОТ!!
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13 час.
М
Малышок
Ну зачем же размениваться по мелочам? Надо сразу переходить на иврит, и тогда ни у кого не будет каких-либо претензий.
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11 час.
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