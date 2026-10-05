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В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два мужчины и 16-летняя девочка

В ЛНР из-за ударов ВСУ погибли два мужчины и 16-летняя девочка

В Луганской Народной Республике при ударах ВСУ погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

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