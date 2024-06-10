Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» Мирзоеву выписали штрафы на две тысячи рублей за нарушение ПДД

Исполнительное производство было возбуждено 4 июняШтрафы на сумму 1,5 тысячи рублей и 500 рублей одному из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву назначены за административные правонарушения от 23 марта.
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