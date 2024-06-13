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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о легионерах в КХЛ: «Здорово, что они не обращают внимания на давление в своих странах, даже если это грозит запретом играть за сборные. В США и Канаде до такого маразма не дошло» 

«Здорово, что иностранцы не обращают внимания на давление в своих странах, даже если им это грозит запретом играть за сборные.

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