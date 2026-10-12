Мы с котом заключили негласный союз против мужа, чтобы отвоевать лучшее место на диване

Глава 1. Диван, который разделил нашу семью Если бы десять лет назад мне сказали, что однажды я вступлю в тайный сговор с котом против собственного мужа, я бы рассмеялась этому человеку в лицо.
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