Пусть будет: список бесплатных уличных туалетов в Сочи Я даже на представляю ситуации, в которой этот список может понадобиться, но он есть.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пусть будет: список бесплатных уличных туалетов в Сочи Я даже на представляю ситуации, в которой этот список может понадобиться, но он есть.