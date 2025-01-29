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Средний срок выдачи кредитов опустился ниже двух лет

Средний срок выдачи кредитов опустился ниже двух лет

Средний срок выдачи кредитов наличными в декабре 2024 года составил 23 месяца. Это самый низкий показатель за последние пять лет, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия» 29 января.

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