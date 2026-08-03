"Новые люди" внесут закон, который даст возможность Telegram и YouTube работать в России

В партии отметили, что миллионы россиян, несмотря на блокировки, пользуются YouTube и Telegram "Новые люди" предлагают внести поправки в закон, которые дадут возможность Telegram и YouTube работать в России.
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