🇦🇲🇦🇿 О референдуме в Армении по вопросу вступления в ЕС В парламенте Армении прошли слушания о референдуме по подаче заявки на членство в ЕС.
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🇦🇲🇦🇿 О референдуме в Армении по вопросу вступления в ЕС В парламенте Армении прошли слушания о референдуме по подаче заявки на членство в ЕС.
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