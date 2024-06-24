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Неймар: «Родриго – ключевой игрок Бразилии, звезда. Эстеван? Он будет гением»

Форвард «Аль-Хилаля» из-за травмы пропускает Кубок Америки. Бразильы стартуют на турнире в ночь на вторник матчем против Коста-Рики.

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