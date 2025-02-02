TASS/Zuma Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, виновен в том, что страна оказалась отброшена на 100 лет назад, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.