TASS/Zuma Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, виновен в том, что страна оказалась отброшена на 100 лет назад, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале.
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