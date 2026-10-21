В России вырос спрос на икру минтая, сельди и трески. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о пользе продукта и ограничениях в его употреблении, передает «Вечерняя Москва» .
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