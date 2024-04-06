Свердловские медики придумали, как бесплатно обследовать онкобольных

Свердловские медики представили инновационный проект по бесплатным онкологическим обследованиям, который уже пять лет успешно работает в регионе и теперь претендует на получение престижной Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли».
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