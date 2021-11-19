Президент США рассказал журналистам о своей колоноскопии.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Байден заявил, что его колоноскопия прошла прекрасно Президент США Джозеф Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида под Вашингтоном, где проходил плановый медосмотр.