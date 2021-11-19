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Байден заявил, что его колоноскопия прошла прекрасно

Байден заявил, что его колоноскопия прошла прекрасно

Президент США рассказал журналистам о своей колоноскопии.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Байден заявил, что его колоноскопия прошла прекрасно Президент США Джозеф Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида под Вашингтоном, где проходил плановый медосмотр.

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