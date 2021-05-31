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Спа-кабинет, 4 бассейна и игровая на чердаке: в гостях у Наоми Кэмпбелл

Спа-кабинет, 4 бассейна и игровая на чердаке: в гостях у Наоми Кэмпбелл

Заглядываем на виллу легенды в Кении.Жми на фото, чтобы побывать в гостях на роскошной вилле Наоми Кэмпбелл в Малинди:Любимые качели НаомиОткрытая гостинаяОткрытая гостиная с бассейномБассейнДворЛюстра в гостинойЛюбимые качели НаомиЕще одна гостиная (их в доме множество)Открытая гостинаяГостевая спальняОткрытая гостиная в бассейномОткрытая гостинаяОткрытая гостинаяБеседка около столовойЕще одна гостиная Комната для отдыхаКомната для отдыхаКомната для отдыхаКомната для отдыхаСтоловаяСтоловаяГостевая спальняГостевая спальняГостевая спальняВаннаяОткрытая гостиная с бассейномСпаСпаСпаСпаСпаКомната НаомиКровать НаомиМодель решила показать виллу для съемок AD Magazine.

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