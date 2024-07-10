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Песков опроверг наличие разногласий между Путиным и Моди

Песков опроверг наличие разногласий между Путиным и Моди

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Отказ от встречи в расширенном формате между российской и индийской делегациями в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву - не следствие разногласий между лидерами стран.

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