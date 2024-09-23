Россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 лет

Жителя Уссурийска получил 8,5 года за убийство мужчины из-за громкой музыки Житель Приморья получил 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за расправу над незнакомым мужчиной из-за громкой музыки.
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