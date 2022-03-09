«ПСЖ» нажал на кнопку самоуничтожения». Фердинанд о матче с «Реалом»

Рио Фердинанд считает, что «ПСЖ» мог избежать вылета из Лиги чемпионов. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» подвел итог ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» уступил «Реалу» (1:3).

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