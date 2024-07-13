Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE – материнская плата с обратными разъемами для AMD Ryzen GIGABYTE п...

Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE – материнская плата с обратными разъемами для AMD RyzenGIGABYTE поделилась официальными спецификациями для B650E AORUS STEALTH ICE, новой материнской платы, которая, как говорят, является первой в мире настоящей белой материнской платой с реверсивными разъемами, отличающейся уникальным полностью белым внешним видом, который выделяет ее… источник.