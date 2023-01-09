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Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Барса» ничего не выиграла, но я очень счастлив. Мы оторвались от «Реала»

Хави высказался о шансах «Барселоны» на победу в Ла Лиге. Вчера каталонцы обыграли «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги и вышли на чистое первое место в Ла Лиге.

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