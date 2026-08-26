С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков.С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать уточненные требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий.
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