Собрать «Одуванчики»: в серию запустили БПЛА для охраны стратегических объектов

В России началось серийное производство беспилотников серии «Одуванчик», выяснили «Известия». Новинка может зависать в одной точке на 40 минут, в том числе в сложных погодных условиях — даже во время ливня и при порывах ветра до 18 м/с.
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