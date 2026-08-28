Заместитель министра иностранных дел Ирана Гарибабади прокомментировал заявление Трампа о том, что Ормузский пролив является территорией США: Шизофрения — это сложное и острое психотическое расстройство, характеризующееся нарушениями мышления и искаженным восприятием реальности.